Düzce Belediyesi, Camilerin Temizliği İçin Özel Ekipler Oluşturdu

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda camilerin temizliği için özel oluşturan Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışmaların başladığı günden bu yana 67 caminin temizlenmesini sağladı.

Başkan Faruk Özlü'nün geçtiğimiz Şubat ayında cami derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelmesinin ardından camilerin temizliğine yönelik atılan adımlar ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Cami duvarlarından şadırvana, iç ve dış camlarından halılara kadar caminin tüm bölgelerinin köşe bucak temizlenmesini sağlayan ekipler, bugüne kadar 67 caminin temizlenmesine katkı sundu.

Ramazan ayı ve bayram süresince de yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, hazırlanan planlama doğrultusunda hareket ederek il merkezindeki 107 caminin temizlenmesini sağlayacak. Ekipler, ilk tur temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarını sürekli şekilde devam ettirecek. - DÜZCE