Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi\'nde Atatürk Anma Töreni

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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi.

10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen özel bir programla anıldı. Çocuk Üniversitesi personeli, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, Çocuk Üniversitesi Yıldızlar Anasınıfı öğrencileri, 10 Kasım'a özel hazırladıkları gösteriyi sergiledi. Anlamlı mesajların verildiği törende, Atatürk'e ithafken yazılan şiirler de okundu. - DÜZCE