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Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğrencileri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Bilimsel çalışmaların yapıldığı ekipmanları dikkatle inceleyen minikler hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi.

Düzce Belediyesi iştiraki olan BelKa bünyesinde faaliyet gösteren Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören 4-6 yaş arası minik öğrenciler, bu kez Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kurulan Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. İlk olarak Bilim Merkezi sergi alanını gezen öğrenciler, burada bazı fiziki ve doğal olayların nasıl geliştiğine dair bilgiler öğrenerek uygulamalı çalışmalar yaptı. Daha sonra matematik, robotik, uzay atölyelerini gezen minikler, atölyelerde de gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu, matematikte kullanılan sayıları ve şekilleri dokunarak öğrendiler. Deney ekipmanlarını yakından gözlemleme fırsatını yakalayan minikler özellikle uzay ve gökyüzüne duydukları merakı yaşamanın keyfini sürdü. - DÜZCE