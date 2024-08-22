Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi Öğrencileri Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi Öğrencileri Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi Öğrencileri Bilim Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kurulan Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Minik öğrenciler, bilimsel çalışmaların yapıldığı ekipmanları inceleyerek eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.

22.08.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğrencileri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Bilimsel çalışmaların yapıldığı ekipmanları dikkatle inceleyen minikler hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi.

Düzce Belediyesi iştiraki olan BelKa bünyesinde faaliyet gösteren Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören 4-6 yaş arası minik öğrenciler, bu kez Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kurulan Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. İlk olarak Bilim Merkezi sergi alanını gezen öğrenciler, burada bazı fiziki ve doğal olayların nasıl geliştiğine dair bilgiler öğrenerek uygulamalı çalışmalar yaptı. Daha sonra matematik, robotik, uzay atölyelerini gezen minikler, atölyelerde de gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu, matematikte kullanılan sayıları ve şekilleri dokunarak öğrendiler. Deney ekipmanlarını yakından gözlemleme fırsatını yakalayan minikler özellikle uzay ve gökyüzüne duydukları merakı yaşamanın keyfini sürdü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi Öğrencileri Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi Öğrencileri Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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