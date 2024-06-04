Düzce Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının birinci oturumu gerçekleştirildi. 19 gündem maddesinin görüşülerek komisyonlara havale edildiği toplantıda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye iştirak şirketlerinin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilki 19 gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Faruk Özlü, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Özlü, daha sonra misyonlarının yeterince bilinmediğini düşündüğü belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Belediyelerin kamu-tüzel kişiliğe sahip kurumlar olduğunu, iştirak şirketlerinin ise kamu-tüzel kişiliğine sahip olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'na tabi sermaye şirketleri olduğunu paylaştı.

İştirak şirketlerinin de belediyeler gibi Sayıştay denetimine tabi olduğuna değinen Başkan Özlü, bu şirketlerin belediye faaliyetlerini çok daha verimli şekilde yerine getirmesi için faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Özlü, göreve geldikleri süreçten itibaren uyguladıkları çalışmalar çerçevesinde iştirak şirketlerinin nasıl şekillendiğini de detaylı şekilde meclis üyeleri ile paylaştı.

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından meclis başkanvekili Ali Dilber başkanlığında geçilen toplantıda ilk olarak üst yönetici kadroları ve birim müdürlüklerine yapılan atamalar hakkında bilgi sunumu gerçekleştirildi. Encümen üyeliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin de gerçekleştirildiği ilk toplantıda daha sonra Düzce Belediyesi İştirak Şirketleri Belka İnsan Kaynakları A.Ş., Beltur Turizm San. ve Tic. A.Ş., Beltaş İnşaat A.Ş., Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ile Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş.'ye yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

Yolcu taşıma ücretlerinde tarife değişikliği ile imar konularındaki maddeler de görüşülerek, detaylı incelenmesi için komisyonlara havale edilirken, bir sonraki birleşimin 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi. - DÜZCE