Düzce Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının birinci oturumu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye iştirak şirketlerinin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

04.06.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının birinci oturumu gerçekleştirildi. 19 gündem maddesinin görüşülerek komisyonlara havale edildiği toplantıda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye iştirak şirketlerinin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilki 19 gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Faruk Özlü, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Özlü, daha sonra misyonlarının yeterince bilinmediğini düşündüğü belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Belediyelerin kamu-tüzel kişiliğe sahip kurumlar olduğunu, iştirak şirketlerinin ise kamu-tüzel kişiliğine sahip olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'na tabi sermaye şirketleri olduğunu paylaştı.

İştirak şirketlerinin de belediyeler gibi Sayıştay denetimine tabi olduğuna değinen Başkan Özlü, bu şirketlerin belediye faaliyetlerini çok daha verimli şekilde yerine getirmesi için faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Özlü, göreve geldikleri süreçten itibaren uyguladıkları çalışmalar çerçevesinde iştirak şirketlerinin nasıl şekillendiğini de detaylı şekilde meclis üyeleri ile paylaştı.

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından meclis başkanvekili Ali Dilber başkanlığında geçilen toplantıda ilk olarak üst yönetici kadroları ve birim müdürlüklerine yapılan atamalar hakkında bilgi sunumu gerçekleştirildi. Encümen üyeliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin de gerçekleştirildiği ilk toplantıda daha sonra Düzce Belediyesi İştirak Şirketleri Belka İnsan Kaynakları A.Ş., Beltur Turizm San. ve Tic. A.Ş., Beltaş İnşaat A.Ş., Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ile Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş.'ye yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

Yolcu taşıma ücretlerinde tarife değişikliği ile imar konularındaki maddeler de görüşülerek, detaylı incelenmesi için komisyonlara havale edilirken, bir sonraki birleşimin 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement