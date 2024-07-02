Düzce Belediyesi İçme Suyu Projesi İçin İller Bankası Heyeti Düzce\'ye Geldi

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Düzce Belediyesi'nin, şehir şebekesini yenilemek suretiyle içme suyunda yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek üzere yürüttüğü 'Düzce Merkez İçmesuyu Projesi' kapsamında İller Bankası'ndan gelen heyet Düzce'de saha gezisi gerçekleştirdi.

Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman ile İller Bankası A.Ş. tarafından Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Kredisi (TEFWER) kapsamında hayata geçirilecek 'Düzce Merkez İçmesuyu Projesi' ihale aşamasına geldi. 45 milyon Euro bütçeli projenin yapım ihalesi öncesi hazırlıklar sürerken, İller Bankası'ndan bir heyet Düzce'ye geldi.

İlbank Ankara Bölge Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Aslı Yıldırım ile TEWFER Projesi Çevre Sorumlusu Nurgül Demirci ve Sosyal Sorumlusu Ceren Sağkurt'un da aralarında bulunduğu 13 kişilik heyet, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Fen İşleri ve Su Kanalizasyon Müdürü Fatih Yalçın, birim personelleri Taner Yörük ve Aydın Otlu ile toplantıda bir araya geldi.

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 'Düzce Merkez İçmesuyu Projesi' ile ilgili hazırlanan çevresel ve sosyal yönetim planı ele alındı. Durum değerlendirmesi yapılarak, projenin ilerleyişi ile ilgili sürecin görüşüldüğü toplantıda, İlbank heyeti çalışmalarla alakalı görüş ve yönlendirmelerini belediye yetkilileri ile paylaştı.

Toplantı sonrası saha gezisine çıkan İlbank heyeti, arıtma tesisinde ve içme suyu kaynaklarını oluşturan Uğur Suyu ile Bıçkı Deresi üzerindeki regülatör inşaatlarında teknik incelemelerde bulundu.

İçme suyu şebekesinin yenilenmesini ve 30 bin m3 kapasiteli bir su deposu yapılmasını öngören 45 milyon Euro bütçeli projenin yapım ihalesinin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanıyor. - DÜZCE