Düzce Belediyesi İçme Suyu Projesi İçin İller Bankası Heyeti Düzce'ye Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi İçme Suyu Projesi İçin İller Bankası Heyeti Düzce'ye Geldi

Düzce Belediyesi İçme Suyu Projesi İçin İller Bankası Heyeti Düzce\'ye Geldi

Düzce Belediyesi'nin, içme suyu sorunlarını çözmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında İller Bankası'ndan gelen heyet Düzce'de saha gezisi gerçekleştirdi. Projenin yapım ihalesi öncesi hazırlıklar sürerken, heyet Düzce Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

02.07.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi'nin, şehir şebekesini yenilemek suretiyle içme suyunda yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek üzere yürüttüğü 'Düzce Merkez İçmesuyu Projesi' kapsamında İller Bankası'ndan gelen heyet Düzce'de saha gezisi gerçekleştirdi.

Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman ile İller Bankası A.Ş. tarafından Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Kredisi (TEFWER) kapsamında hayata geçirilecek 'Düzce Merkez İçmesuyu Projesi' ihale aşamasına geldi. 45 milyon Euro bütçeli projenin yapım ihalesi öncesi hazırlıklar sürerken, İller Bankası'ndan bir heyet Düzce'ye geldi.

İlbank Ankara Bölge Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Aslı Yıldırım ile TEWFER Projesi Çevre Sorumlusu Nurgül Demirci ve Sosyal Sorumlusu Ceren Sağkurt'un da aralarında bulunduğu 13 kişilik heyet, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Fen İşleri ve Su Kanalizasyon Müdürü Fatih Yalçın, birim personelleri Taner Yörük ve Aydın Otlu ile toplantıda bir araya geldi.

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 'Düzce Merkez İçmesuyu Projesi' ile ilgili hazırlanan çevresel ve sosyal yönetim planı ele alındı. Durum değerlendirmesi yapılarak, projenin ilerleyişi ile ilgili sürecin görüşüldüğü toplantıda, İlbank heyeti çalışmalarla alakalı görüş ve yönlendirmelerini belediye yetkilileri ile paylaştı.

Toplantı sonrası saha gezisine çıkan İlbank heyeti, arıtma tesisinde ve içme suyu kaynaklarını oluşturan Uğur Suyu ile Bıçkı Deresi üzerindeki regülatör inşaatlarında teknik incelemelerde bulundu.

İçme suyu şebekesinin yenilenmesini ve 30 bin m3 kapasiteli bir su deposu yapılmasını öngören 45 milyon Euro bütçeli projenin yapım ihalesinin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, İller Bankası, Düzce, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi İçme Suyu Projesi İçin İller Bankası Heyeti Düzce'ye Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
16:32 Alman Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 20:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi İçme Suyu Projesi İçin İller Bankası Heyeti Düzce'ye Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement