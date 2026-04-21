Düşen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar takdir topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sosyal farkındalık çalışması yaptı. Projede yere düşürülen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar, aynı zamanda oyuncak sahibi oldular.

Düzce Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında bu kez farkındalık çalışması yaptı. Senaryo gereği kucak dolusu oyuncakla Düzce sokaklarında yürüyen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli oyuncakları bilerek düşürdü. Çevrede bulunan çocuklar ise yerde gördükleri oyuncakları alıp hiç tereddüt etmeden sahibine ulaştırmak istedi.

Oyuncakları geri getiren çocuklar, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Personel, kendisine yardım eden her çocuğa bir oyuncak hediye ederken, deneyin sonunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamıyla Türk bayrakları, toplar, boyama kitapları ve çeşitli oyuncaklar çocuklara armağan edildi.

Düzce Belediyesi'nin "Hep böyle temiz kalın çocuklar" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. - DÜZCE