Düşen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar takdir topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düşen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar takdir topladı

Düşen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar takdir topladı
21.04.2026 21:02  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği sosyal farkındalık çalışmasında, yere düşürülen oyuncakları sahiplerine ulaştıran çocukları ödüllendirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sosyal farkındalık çalışması yaptı. Projede yere düşürülen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar, aynı zamanda oyuncak sahibi oldular.

Düzce Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında bu kez farkındalık çalışması yaptı. Senaryo gereği kucak dolusu oyuncakla Düzce sokaklarında yürüyen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli oyuncakları bilerek düşürdü. Çevrede bulunan çocuklar ise yerde gördükleri oyuncakları alıp hiç tereddüt etmeden sahibine ulaştırmak istedi.

Oyuncakları geri getiren çocuklar, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Personel, kendisine yardım eden her çocuğa bir oyuncak hediye ederken, deneyin sonunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamıyla Türk bayrakları, toplar, boyama kitapları ve çeşitli oyuncaklar çocuklara armağan edildi.

Düzce Belediyesi'nin "Hep böyle temiz kalın çocuklar" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düşen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar takdir topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar

21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:27:39. #7.12#
SON DAKİKA: Düşen oyuncakları sahibine ulaştıran çocuklar takdir topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.