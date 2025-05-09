Düzce Belediyesi'nden Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Anneler Günü Etkinliği

Düzce Belediyesi\'nden Anneler Günü Etkinliği

Düzce Belediyesi, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde Anneler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. İkramlar, müzik ve hediyelerle dolu programda alzheimer hastaları moral buldu.

09.05.2025 17:31  Güncelleme: 17:36
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Düzce Belediyesi, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde Anneler Günü etkinliği düzenledi. İkram, müzik ve hediyelerle sıcak bir ortam oluşurken, alzheimer hastaları da moral buldu.

Düzce Belediyesi, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi sakinleri için Anneler Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda, bakım merkezinin kadın sakinlerine ikramlarda bulunuldu, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin de katıldı. Katılımcılara hitaben konuşan Ayşe Kılıç, "Bu güzel günde birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Anneler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün de sizlere selamlarını iletiyorum" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ise, "Başkan Yardımcımız Ayşe Kılıç bu merkezin projelendirilmesinde ilk adımı atan kişidir. Güzel bir etkinlik için buradayız. Arkadaşlarımız hazırlık yapmışlar. Hepinizin anneler gününü kutluyoruz. Daha nice güzel programlarda bir arada olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılarla sohbet edilerek çiçek ve hediyeler takdim edildi. Program, sıcak ve samimi bir atmosferde sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika

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