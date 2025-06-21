Düzce Belediyesi\'nden Çocuklara Karneden Sonra Özel Şenlik

Düzce Belediyesi, tarafından düzenlenen karne şenliğine çok sayıda çocuk ailesi ile birlikte katıldı, birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Düzce Belediyesi karnelerini alan çocuklara sürpriz yaptı. Bahçeşehir Yeşil Vadi'de hazırlanan organizasyon kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ortaklığında birden fazla etkinlik alanı hazırlandı. Akşam üzeri başlayan etkinliklerde alana gelen çocuklara uçurtmalar dağıtılarak rengarenk görüntüler oluşturuldu. Karne sevincini yaşayan çocuklar önce bando takımı konseri ile eğlendi, daha sonra spor alanlarında yeteneklerini sergiledi, yüz boyamadan ikramlara kadar birçok noktada gönüllerince eğlendi.

Akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklerin sonunda Açık Hava Film Gösterimi ile taçlanan Karne Şenliği'ne katılan aileler ve çocuklar sürpriz etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Düzce Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti. - DÜZCE