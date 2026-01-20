Düzce belediyesi 365 gün ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika
Düzce belediyesi 365 gün ihtiyaç sahiplerinin yanında

Düzce belediyesi 365 gün ihtiyaç sahiplerinin yanında
20.01.2026 09:44  Güncelleme: 09:46
Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyor. Kar-kış demeden yapılan yemek dağıtımı, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Düzce Belediyesi, sıcak yemek hizmetini kar-kış demeden sürdürerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kapı kapı dolaşarak evlere kadar ulaştırılan yemekler hem içleri hem de yürekleri ısıtıyor.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde yürütülen sıcak yemek hizmeti, yılın 365 günü aralıksız sürdürülerek yüzlerce hanenin sofrasını bereketlendiriyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, her gün günde iki öğün olmak üzere toplam 350 adet sıcak yemeği kar ve kış şartlarında da aksatmadan ulaştırıyor. Günlük olarak özenle hazırlanan yemekler porsiyonlara ayrılıyor ve ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor.

Özellikle yaşlı, engelli ve kendi yemeğini hazırlamakta zorlanan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan sıcak yemek dağıtımı, soğuk kış günlerinde hem içleri hem de gönülleri ısıtıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

