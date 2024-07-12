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Düzce Belediyesi şehir genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 63 mahallede camilerin temizliğinin yapılmasının yanı sıra 180 personel mahallelerde belirlenen plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sorumluluğu altındaki mahallelerde camilerin temizlik ve bakımını sürdürürken sahada da mıntıka temizliğini de yürütüyor. 63 mahallede temizlik çalışmalarının titiz bir şekilde sürdüğü camilerin yanı sıra mahallelerde görevlendirilen 180 personel belirlenen mıntıkalarda temizlik ve süpürme çalışmalarına günün ilk saatlerinde başlıyor. Gerekli ekip ve ekipman ile çöp toplama çalışmalarının da belli periyotlarla yürütüldüğü genel temizlik uygulamaları, sokak ve cadde temizliğine ek olarak ilerleyen günlerde camilerde de bakım ve temizlik çalışmaları sürecek. - DÜZCE