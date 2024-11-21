Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda iki sürpriz komedi oyununu sahneye taşımak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezona Genel Sanat Yönetmeni Necmettin Görgün'ün yönetiminde hazırlanıyor. İki farklı komedi oyununu sahneye taşımaya hazırlanan ekip, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi'nde provalarını sürdürüyor.
Şehir tiyatroları oyuncu kadrosunda ise; Yılmaz Aksoy, Berk Özçelik, Didem Özbakır, Gülçin Dinçer, Ziya Ulcay, Nuri Kaya, Oktay Kendirci, Nafis Kar, Anıl Genç, Hilal Ceylan, İsmail Özcan, Beyza Sude Öncü, Emircan Zabunoğlu, Şule Nur Ak, Doğa Bektaş ve Zeynep Eşme yer alıyor.
Komedi eserleriyle sanatseverlere keyifli bir sezon vaadinde bulunan Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki ay içinde seyirciyle buluşmayı planlıyor. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonda İki Komedi Oyunu Sunuyor - Son Dakika
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