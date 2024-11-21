Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonda İki Komedi Oyunu Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonda İki Komedi Oyunu Sunuyor

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonda İki Komedi Oyunu Sunuyor

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Sanat Yönetmeni Necmettin Görgün'ün yönetiminde, seyirciyle buluşacak iki komedi oyunu üzerine çalışmalar yapılıyor.

21.11.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda iki sürpriz komedi oyununu sahneye taşımak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezona Genel Sanat Yönetmeni Necmettin Görgün'ün yönetiminde hazırlanıyor. İki farklı komedi oyununu sahneye taşımaya hazırlanan ekip, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi'nde provalarını sürdürüyor.

Şehir tiyatroları oyuncu kadrosunda ise; Yılmaz Aksoy, Berk Özçelik, Didem Özbakır, Gülçin Dinçer, Ziya Ulcay, Nuri Kaya, Oktay Kendirci, Nafis Kar, Anıl Genç, Hilal Ceylan, İsmail Özcan, Beyza Sude Öncü, Emircan Zabunoğlu, Şule Nur Ak, Doğa Bektaş ve Zeynep Eşme yer alıyor.

Komedi eserleriyle sanatseverlere keyifli bir sezon vaadinde bulunan Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki ay içinde seyirciyle buluşmayı planlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonda İki Komedi Oyunu Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:14:02. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonda İki Komedi Oyunu Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.