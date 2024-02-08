Düzce Belediyesi Tarım Akademisi\'nde Budama Eğitimi Düzenlendi

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Düzce Belediyesi Tarım Akademisi bünyesinde bulunan arazide budama eğitimi düzenlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personelleri ve tarım bölümü öğrencileri, doğru budama tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Düzce Belediyesi bünyesinde tarımsal faaliyetlerin artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla kurulan Tarım Akademisi'nde etkinlik düzenlendi. Tarımsal faaliyetlerin Düzce'nin verimli topraklarında geliştirilmesini ve geniş alanlara yayılmasını hedefleyen merkezde, Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerince uygulamalı eğitim verildi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanı öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, doğru budama teknikleri gösterildi.

Etkinliğe katılan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile belediyeye kazandırılan arazinin, tarım tekniklerinin öğretildiği ve uygulandığı bir merkez haline geldiğini söyledi. Burada aynı zamanda Düzce Belediyesi'nin park bahçe peyzaj çalışmalarında kullandığı bazı çiçek ve ağaçların da üretiminin yapılabileceğini kaydeden Kaltu, hem belediyeye hem de Düzce'ye katkı sağlanacağını ifade etti. Tarım Akademisi'ni çok önemsediklerini ve yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Kaltu, bunun yanında doğru tarım tekniklerinin öğretilmesine yönelik eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise, doğru budamanın önemine dikkat çekerek, ağacın verimini artırıcı ve ömrünü uzatıcı bir uygulama olduğunu söyledi. Tarım Müdürlüğü bünyesindeki Ziraat Mühendisi teknik personellerince verilen eğitimin, hem park bahçelerde çalışan personelin bilgilendirilmesi, hem de tarım lisesi öğrencilerinin yetiştirilmesi açısından Türk tarımı adına öneminden söz eden Uzun, başta Başkan Faruk Özlü olmak üzere ilgililere teşekkürlerini iletti. - DÜZCE