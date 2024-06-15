Düzce Belediyesi, yatağa bağımlı ve yaşlı bireylerin evlerinde bayram temizliği yapıyor

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Düzce Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, yatağa bağımlı, engelli ve yaşlı bireylerin evlerinde bayram temizliği yaparak, yaşlıların öz bakımlarını da üstlendi.

Düzce'de her bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bayram temizliği yapan Düzce Belediyesi, bu bayramda o vatandaşları unutmadı. Sosyal yardımlaşma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatağa bağımlı, engelli ve yaş almış bireylerimiz ile Kurban Bayramı öncesi tek tek ilgilenip evlerinde temizlik yaptı. Ayrıca saç ve sakal traşı, saç boyama gibi özel işlerini de yapan ekipler, ihtiyaç sahiplerinin evlerini bayrama hazırladı. - DÜZCE