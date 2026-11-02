Düzce Çilimli'de mobil kanser tarama tırı ücretsiz taramaları tamamladı - Son Dakika
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Düzce Çilimli'de mobil kanser tarama tırı ücretsiz taramaları tamamladı

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Düzce Çilimli\'de mobil kanser tarama tırı ücretsiz taramaları tamamladı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserine yönelik ücretsiz taramaları tamamladı. Taramalar sırasında vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli'de vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sundu. Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserine yönelik taramalar tamamlandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanserle mücadele ve erken teşhisin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli ilçesindeki taramalarını tamamladı. Çilimli İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet veren mobil tarama aracıyla ilçe halkına ücretsiz kanser taraması yapıldı. Çalışmalar kapsamında meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri ve bağırsak (kolon) kanserine yönelik tarama testleri gerçekleştirildi. Mobil sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılarak kanserle mücadelede erken teşhisin önemi anlatıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarının hastalıkların erken evrede tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajını paylaştı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiÇilimliGüncelSağlıkDüzceYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Çilimli'de mobil kanser tarama tırı ücretsiz taramaları tamamladı - Son Dakika
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