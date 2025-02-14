Düzce Çocuk Üniversitesi\'nden Doğa Sevgisi Projesi

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Düzce Belediyesi bünyesinde dikkat çekici sosyal farkındalık projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Doğa sevgisi ve doğada yaşayan hayvanların korunmasına destek olmak için Çocuk Üniversitesi öğrencileri de Korugöl Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek atık malzemelerden yaptıkları barınma noktaları ve yabani hayvanlar için yiyecek bıraktı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Anaokulu öğrencileri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Doğa Sevgisi' temasıyla örnek bir projeye imza attı. Doğa Bilimleri Atölyesi derslerinde öğrendikleri doğal yaşamın sürekliliğini desteklemek ve korumak konularında uygulama yapan öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Korugöl Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Kış mevsiminde doğal hayatta yaşamlarını sürdüren hayvanlar için barınma alanı ve yiyecek hazırlığı yapan minikler, atık malzemelerden tasarladıkları Böcek Oteli isimli küçük barınma noktaları ile doğada diğer hayvanlar için mamalar hazırlayarak farklı noktalara bıraktı. Ayrıca yine atık malzemelerden kuş yuvaları da yapan öğrenciler içine yem koyarak yuvaları uygun ağaç dallarına yerleştirdi. Öğretmenleri ile hem doğal yaşam üzerine sohbet eden hem de doğada yaşayan hayvanların korunmasına destek olmak için neler yapılacağı konusunu uygulamalı olarak tecrübe eden öğrencilerin mutluluğu da gözlerinden okundu. - DÜZCE