Düzce’de 15 Temmuz anma hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
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Düzce’de 15 Temmuz anma hazırlıkları ele alındı

Düzce’de 15 Temmuz anma hazırlıkları ele alındı
08.07.2026 09:51
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Düzce Valiliği’nde, 15 Temmuz’un 10. yıl dönümü etkinlikleri için koordinasyon toplantısı düzenlendi. Anma törenleri ve organizasyon hazırlıkları değerlendirilirken, demokrasi bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda, Vali Mehmet Makas başkanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek anma ve etkinlik programlarının ele alındığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Program kapsamında Düzce genelinde gerçekleştirilecek anma törenleri, etkinlikler ve organizasyonlara ilişkin hazırlıklar detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine uygun etkinliklerin eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların programa yoğun katılımının sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Düzce Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek etkinliklerle, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması, demokrasiye sahip çıkma bilincinin güçlendirilmesi ve şehitlerin aziz hatırasının yaşatılması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce’de 15 Temmuz anma hazırlıkları ele alındı - Son Dakika

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