Düzce\'de 2024 Yılı Altyapı Yatırımları

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, 2024 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Çelik, 15 köyde 49 bin 385 metre içme suyu hattının yenilendiğini, 57 bin ton asfalt 5 bin 400 metreküp beton üretildiğini söyledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda, Genel Sekreter Nuri Çelik'ten 2024 yılı çalışmaları ve 2025 yılı planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı. Nuri Çelik, 20024 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. 2024 yılında 15,16 kilometre yeni yol, 53 köyde 38 bin 197 metrekare kilit parke taşı, 167 köyde 18 bin ton asfalt yama çalışması yapıldığını bildiren Çelik "Özel idareye bağlı yollarda 16 kilometre şerit çizgi yol çalışması, 13 adet hız kesici çalışma, 255 heyelana müdahale, köylerde ise 3 bin 276 metre koruge boru çalışması yapıldı. 36.6 milyon değerinde 6 adet iş makinesi alınırken 75,3 milyon TL bedel ile Devlet malzeme Ofisi üzerinden 12 adet iş makinesi siparişi verildi" dedi.

49 bin 385 metre şebeke hattı yenilendi

Nuri Çelik, içme suyu ile ilgili olarak ise şunları aktardı; "İçme suyu çalışmaları kapsamında 15 köyde 49.385 metre uzunluğunda şebeke hattı çalışması, 29 köyde 50,865 metre uzunluğunda isale hattı çalışması, 3 adet sondaj ve 5 adet içme suyu deposu çalışmaları tamamlandı. Köylerimizin toplam 83.200 metre uzunluğunda içme suyu boruları yenilendi, 35 adet içme suyu bakım onarım işi yapıldı."

57 bin ton asfalt üretildi

Düzce İl Özel İdaresi tesislerinde yapılan üretim ile ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Çelik, "Asfalt plent tesisimizde 57 bin ton asfalt üretimi, betan santralinde 5 bin 400 metreküp beton, 214 metre kutu menfez 21 noktada uygulandı. Çelik ahşap ürünleri imalat tesisinde ise; 133 otobüs durağı, 364 oturma bankı, 154 metre köprü korkuluğu, 20 adet bungalov, 25 adet kamelya ve 6 adet bilboard üreme yapıldı. Çeltik kurutma tesisinde ise 400 ton çeltik işlenmiş ve 720 saatte 800 ton çeltik kurutma gerçekleştirildi. 70 çiftçiye 42 ton çeltik tohumu, 700 dekar alanda tohumlama, gübreleme ve ilaçlama, tarımsal hizmetler kapsamında 10 proje uygulamaya geçildi" ifadelerinde bulundu.

Köylerde kültürel etkinlikler

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik son olarak ise köylerde yapılan kültürel etkinliklerden bahsetti. Beş köyde 5 bin vatandaşa açık sinema gösterimi, dokuz köy okulunda 4 bin öğrenciye gezen sinema etkinliği, 21 köyde yeni çocuk parkı, 5 köyde de onarım yapıldığını aktardı.

Çelik, son olarak ise merkezi kamu yatırımları olan okul, kamu hizmet binaları, karakol, muhtarlık gibi 32 proje yaklaşık 856 milyon TL harcandığını bildirdi. - DÜZCE