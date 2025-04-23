Düzce\'de 23 Nisan Coşkusu: Koltuk Değişimi ve Eğlenceli Etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle başladı. Bayramın geleneği olan koltuk devri için Düzce Belediyesi'ne gelen Namık Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alper Yusuf Ertay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden'in nezaretinde başkanlık koltuğuna oturdu. İlk talimatı ise 'seksek çizgileri' oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Düzce Belediyesi'nde koltuk değişimi heyecanı yaşandı. 23 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Türk ve dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine her yıl coşku ile karşılanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzce'de birbirinden farklı etkinliklerin hazırlanmasının yanı sıra koltuk devri ile de kutlandı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, başkanlık makamında ağırladığı Namık Kemal İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Alper Yusuf Ertay'a başkanlığı emanet etti.

"Bu bayram tüm dünya çocuklarının"

Makam odasında Başkan Yardımcısı Hasan Günden'e talimatlarını ileten Alper, yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek şunları söyledi: "Ben Alper Yusuf Ertay, öncelikle tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk bu güzel bayramı sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. Tüm dünya çocuklarının da bayramını buradan kutluyorum."

Seksek çizgilerinden daha fazla yapılmasını istedi

Başkanlık makamında belediye hizmetlerini yakından takip ettiğini her haliyle belli eden Alper, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren binlerce beğeni alan 'seksek' videosundan esinlenerek Destek Hizmetler Müdürü Caner Yörük'ü arayıp, "Merhaba, kolay gelsin müdür bey. Sizden bir isteğim olacak. Belediyemizin hazırladığı seksek oyunu videosu vatandaşlarımızdan büyük beğeni aldı. Bu çizgilerin şehir merkezinin farklı noktalarında çizilmesi için çalışma yapalım, kalıcı olsun. Millet Bahçesi ilk nokta olsun" dedi.

"Çocuklar bizim umudumuz, geleceğimiz"

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyada tek ve evrensel bir bayram. Bugünün çocukları tabii yarının doktorları, mühendisleri, mimarları, milletvekilleri, belediye başkanları olacak. Yani bizim umudumuz, geleceğimizdir çocuklarımız. Ben de belediyemiz adına tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Bugün misafirimiz ve belediye başkanımız Alper Bey'e de koltuğu emanet ettik" dedi.

Başkan istedi anında yapıldı

Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Alper Başkan'ın talep ettiği seksek oyunu çizgilerini aynı gün içinde Millet Bahçesi'ne çizdi. Çizgileri gören küçük büyük herkes oyunu oynayarak gönüllerince eğlendi. - DÜZCE