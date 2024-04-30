Düzce\'de 351 Çiftçiye 1.270 Ton Gübre Desteği Verildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programla 50 bin dekarlık alanda dane mısır üretimi yapan 351 çiftçiye, bin 270 ton gübre desteği verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi dahilinde düzenlenen gübre dağıtım törenine Vali Selçuk Aslan, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Gübre Dağıtım Töreni'nde, 50 bin dekarlık alanda dane mısır üretimi yapan 351 Düzceli çiftçimize, bin 270 ton gübre desteği sağlandı.

Programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği nedeniyle son 5 yılda çiftçilerin ürün kaybı yaşadığını ve bu nedenle çiftçileri desteklemek amacıyla gübre desteği sağlandığını belirten Vali Selçuk Aslan, gelecekte yaşanacak afetlerde çiftçilerin zarara uğramaması için Tarım Sigortası yaptırmaları gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından 351 çiftçiyi gübre dağıtıldı. - DÜZCE