Düzce\'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek projeler masaya yatırıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin gelecek 50 yılına yönelik hazırlanan 100 projenin mevcut durumu değerlendirildi. İhale aşamasındaki yatırımlar, proje hazırlıkları ve uygulama süreçleri ele alındı.

Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin gelişimi ve dönüşümüne yönelik hazırladığı 100 projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Faruk Özlü'nün vizyonu doğrultusunda, şehrin gelecek 50 yılı planlanarak, ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin mevcut durumu ve uygulama süreçleri başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Özlü başkanlığındaki toplantıya; Başkan Yardımcıları Barış Bayrak ve Okan Kaltu, Beltaş Genel Müdürü Erdem Yılmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın katıldı. Toplantıda, ihale aşamasına gelen yatırımların yanı sıra, proje geliştirme, yer belirleme ve uygulama hazırlıkları devam eden çalışmalar ele alındı. İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, projeler ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Toplantının gündem maddeleri arasında yer alan projelerden biri Tarım Müzesi oldu. Mergiç Mahallesi'nde bulunan Tarım Akademisi arazisinde yapılması planlanan ve projesi hazırlanan Tarım Müzesi için ihale hazırlıklarına başlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca Galericiler Sitesi, yeni otogar, yeni hal binası ve Beltaş Sanayi Sitesi'ne yapılması planlanan ilave 30 dükkan projeleri ele alındı. Söz konusu yatırımlar için yer belirleme ve proje hazırlık süreçleri değerlendirildi.

Düzce'nin önemli vizyon projeleri arasında yer alan Mobilya Kent çalışmaları da toplantıda görüşülen başlıklardan biri oldu. TEM Otobanı kenarında, Küçükmehmetler Köyü sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 300 dönümlük alanda kurulması planlanan proje için fizibilite çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yeni sosyal alanlar kazandırılacak

Toplantıda sosyal yaşam alanlarına yönelik projeler de değerlendirildi. Camikebir Mahallesi'nde, 23 Nisan Parkı karşısındaki eski otogar alanında yapılması planlanan Sosyal Yaşam Merkezi Projesi'nin detayları ele alındı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda hayata geçirilecek projede, aile merkezi ve çalışma merkezi olmak üzere iki ayrı yapı yer alacak. Alan içerisinde kapalı kameriyeler, açık oturma bölümleri ve yeşil alanların bulunacağı bir yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.

Bahçeşehir'de bulunan Kızılay sosyal tesisinin belediyeye kazandırılması ve yeniden değerlendirilmesi konusu da toplantıda ele alındı. Takas yoluyla alınması planlanan tesisin; kafe-restoran, kütüphane ve düğün salonu bölümleriyle vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Mahalle ölçeğinde hazırlanan projeler kapsamında Hamidiye Mahalle Konağı da toplantıda değerlendirildi. Hamidiye Mahallesi'nde belediye mülkiyetindeki yaklaşık 425 metrekarelik alan üzerine yapılması planlanan proje; mescit, mutfak ve tuvalet alanlarının yer aldığı yaklaşık 150 metrekarelik mahalle konağı ile çocuk parkından oluşacak. Projenin yapım ihalesine kısa süre içerisinde çıkılması planlanıyor.

Uzunmustafa Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan Uzunmustafa Sosyal Tesisi projesi de görüşüldü. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin de bulunduğu parselde yaklaşık 120 metrekarelik alanda yapılması planlanan tesisin mimari projesinin hazır olduğu belirtildi.

Atatürk Bulvarı akıllı otoparkında ihale hazırlığı

Şehir merkezindeki otopark ihtiyacına yönelik hazırlanan Atatürk Bulvarı Katlı Otopark Projesi de toplantıda değerlendirilen yatırımlar arasında yer aldı. Başkan Özlü, alt bölümünde dükkanların, üst kısmında ise akıllı otopark sisteminin bulunacağı proje için ihale hazırlıklarının başlatılması talimatı verdi.

Düzce'nin tarihi ticaret merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı için hazırlanan sokak sağlıklaştırma projesi de toplantının gündeminde yer aldı. Altyapı yenileme, cephe düzenleme, aydınlatma, kaldırım ve trafik düzenlemelerini kapsayan proje kapsamında belediye-esnaf işbirliğiyle yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Yaklaşık maliyet hesaplamalarının devam ettiği belirtildi.

Spor yatırımları kapsamında planlanan Atlı Spor Tesisleri projesiyle ilgili çalışmalar da toplantıda ele alındı. Kirazlı Mahallesi'nde yaklaşık 84 dönümlük alan üzerine yapılması planlanan tesisin arazi çevresindeki taş duvar imalatlarında sona gelindiği, uygulama projelerinin hazırlandığı ve ardından ihale sürecine geçileceği bildirildi. Tesisin yapımının Spor Toto desteğiyle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda, inşaat çalışmaları devam eden 19 Mayıs Spor Kampüsü ve Anıt Eser projelerinin de planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği bilgisi paylaşıldı. - DÜZCE