Düzce\'de Atlı Spor Kulübü Tesisleri İçin İnşaat Başlıyor

Düzce Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri Projesi uygulama aşamasına geldi. Mimarisi taş ve ahşap ağırlıklı tasarlanan ve kendi elektriğini üretecek şekilde inşa edilecek tesislerin inşasının bu yıl başlayacağını belirten Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce çok güzel ve kalıcı bir esere kavuşacak" dedi.

Düzce Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan 'Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü' kapsamında inşa edilecek tesisler için hazırlıklar hızla devam ediyor. Projeye ilişkin Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, teknik personeller ile Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Küçük ve Türkiye Binicilik Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ömer Faruk Kubilay da katıldı. Toplantıda, binicilik tesisleri tasarımında uzmanlığıyla tanınan Mimar Kaan Kutsal Alkan, avan projeye dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Mimarisi doğayla uyumlu olacak

Kirazlı Mahallesi'nde inşa edilecek tesislerin avan projesi toplantıya katılanlardan tam not alırken, dış cephe tasarımı ve malzeme seçimine ilişkin kararlar da alındı. Toplantıda, uygulama projesi sürecine geçilmesi kararı alındı. Proje, doğayla uyumlu ahşap ve taş ağırlıklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, kendi elektriğini üretecek şekilde tasarlanan tesis, sürdürülebilirlik açısından da örnek teşkil edecek.

84 dönümlük alanda atlı spor kompleksi

84 dönüm alan üzerinde iki etapta inşa edilecek tesislerde, ilk etapta; açık ve kapalı manej alanları, ahır birimleri, modern tribünler, pony maneji ve pony ahırları gibi birimler yer alacak. Ayrıca binicilik tutkunlarına yönelik doğayla iç içe sosyal alanlar oluşturularak, hem spor izleme hem de dinlenme imkanı sunulacak. İkinci etapta ise; uluslararası standartlarda bir yarış maneji ve geniş kapasiteli tır otoparkı planlanıyor. Projenin, milli takımların kamp alanı olarak da kullanılması hedefleniyor. Ayrıca dünya genelinde popülerliği artan endonans yarışları için gerekli düzenlemelerin de yapılması planlanıyor.

"Bu yıl inşaat başlıyor"

Başkan Faruk Özlü, projede uygulama aşamasına geçileceğini belirterek, "İmar planımız ve uygulama projemiz hızla tamamlanacak. Bu sene işe başlıyoruz. Bunu başarabilirsek Düzce çok güzel ve kalıcı bir eser kazanmış olacak" dedi.

Düzce Valiliği ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle, aynı zamanda Düzceli iş insanlarının desteğiyle gerçekleştirilecek proje ile Düzce'nin, Türkiye'nin yeni atçılık merkezi olması hedefliyor. - DÜZCE