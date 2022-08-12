Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi - Son Dakika
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Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi

12.08.2022 09:24
Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi

Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde baygın halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı. Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi. - DÜZCE

YORUMLAR
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Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının tedavisi sürüyor Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının tedavisi sürüyor Balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı Balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi - Son Dakika
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