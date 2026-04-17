Düzce\'de Bilim Kafe: Değerlerle Liderlik

17.04.2026 23:34
Düzce Üniversitesi, Bilim Kafe etkinliğinde 'Değerlerle Liderlik' konusunu ele aldı.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri, toplumla bilimi buluşturmaya devam ediyor. Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu'nda düzenlenen Bilim Kafe buluşmasında bu defa "Değerlerle Liderlik" konusu ele alındı.

İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel İştar Işıklı'nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe; Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim İletişimi Ofisi personeli, öğrenciler ve yurt sakinleri katılım sağladı.

"Bilimi toplumla buluşturmaya devam ediyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Duygu Özdemir Cömert, gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliklerinin, Düzce Üniversitesi'nin toplumsal katkı misyonu doğrultusunda düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade etti. Bu etkinlikler ile bilginin yalnızca akademik ortamlarda kalmayıp toplumun farklı kesimleriyle buluşturulmasının hedeflendiğini söyleyen Cömert, liderlik konusunun, gençlerin hayatlarına yön verecek nitelikte olduğunu ifade ederek programa katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

"Hepimiz kendi kariyerimizin lideriyiz"

Söyleşide liderlik kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alan Prof. Dr. Emel İştar Işıklı, liderliğin yalnızca yöneticilikle sınırlı olmadığını belirterek her bireyin kendi kariyerinin lideri olduğunu söyledi. Liderliğin temelinde bireyin kendini yönetebilme becerisinin yer aldığını ifade eden Işıklı, bu süreçte en önemli unsurlardan birinin zaman yönetimi olduğunu dile getirdi.

"Lider, kendiyle yarışır"

Bireylerin hedefleri ile günlük yaşam pratikleri arasında tutarlılık kurmaları gerektiğinin altını çizen Işıklı, hedef belirlemenin yanı sına bu hedeflere ne kadar zaman ayrıldığının da önemli olduğunu vurguladı.

Liderlik anlayışının en önemli unsurlardan birinin bireyin kendini geliştirme süreci olduğuna dikkat çeken Öğretim Üyesi, gerçek liderliğin başkalarıyla değil, kişinin kendi gelişimiyle yarışması olduğunu ifade etti.

"İyi lider değerleriyle yol gösterir"

İffet, hikmet ve şecaat kavramlarını liderliğin değerleri arasında sıralayan Prof. Dr. Emel İştar Işıklı, liderlikte en temel değerlerden birinin de adalet olduğunu vurguladı. İnsan odaklı liderliğin önemine de değinen Öğretim Üyesi, liderlikte iletişimin önemine dikkat çekti.

Samimi bir sohbet havasında geçen Bilim Kafe buluşması, teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

