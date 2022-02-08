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Düzce'de binlerce kişi çipli kimlik ve ehliyet çıkarttı - Son Dakika

Düzce'de binlerce kişi çipli kimlik ve ehliyet çıkarttı

08.02.2022 09:46
Düzce'de binlerce kişi çipli kimlik ve ehliyet çıkarttı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de binlerce kişi Nüfus ve Vatandaşlar İşleri Müdürlüğü'ne giderek yeni çipli kimlik kartı ve çipli ehliyet çıkarttı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de binlerce kişi Nüfus ve Vatandaşlar İşleri Müdürlüğü'ne giderek yeni çipli kimlik kartı ve çipli ehliyet çıkarttı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde binlerce vatandaşı ağırladı. 2021 yılında toplam 42 bin 30 kişinin yeni kimlik veya eski kimliğini yenileme işlemlerini gerçekleştiren müdürlük, 1 yıl içerisinde yeni sürücü belgesi almak veya yenileme yapmak üzere 18 bin 301 vatandaşın sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürücü kimlik belgelerinin yeni kimlik kartlarına entegre çalışmaları kapsamında başvuru yapan 2 bin 197 kişinin işlemleri de yapılmış oldu. - DÜZCE

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Ehliyet, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'de binlerce kişi çipli kimlik ve ehliyet çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de binlerce kişi çipli kimlik ve ehliyet çıkarttı - Son Dakika
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