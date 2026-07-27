Düzce\'de Cankurtaran Tatbikatı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yüzme havuzlarında görev yapan cankurtaranlar performans tatbikatı gerçekleştirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yüzme havuzlarımızda görev yapan cankurtaran personelinin mesleki yeterliliklerini artırmak, acil durumlara müdahale kabiliyetlerini geliştirmek ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak amacıyla performans tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, yaşanabilecek boğulma vakaları ile acil müdahale senaryoları uygulamalı olarak icra edilerek cankurtaran personelinin kurtarma, koordinasyon ve ilk müdahale becerileri değerlendirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarla ekiplerin refleks, koordinasyon ve müdahale sürelerinin geliştirilmesi hedeflendi.