Düzce\'de Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Düzenlendi

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DÜZCE(İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın Program Otoritesi olduğu, "Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP)" bünyesinde yürütülen ve Düzce Belediyesi'nin nihai faydalanıcı olduğu Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi (Düzce SKUP) kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) eğitimi düzenlendi.

Düzce Belediyesi'nin sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması ve şehir merkezindeki hareketliliğin lokasyonlara uygun şekilde yeniden düzenlemesine imkan sağlayacak çalışmaları kapsayan "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi" kapsamında eğitimler devam ediyor. 18-19 Aralık tarihleri arasında Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen uygulamalı eğitimlerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademisyeni Dr. Zeynep Elburz, katılımcılara Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında teorik ve pratik bilgiler verdi.

Kentsel planlama süreçlerinin pratiği yapıldı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri ve Zabıta personellerinin katıldığı eğitimlerde konuyla ilgili diğer kurumlardan temsilciler de yer alırken il gün oturumunda katılımcılar, haritalama programı QGIS ile tematik harita oluşturma ve projeksiyon dönüşümüne kadar birçok çalışmayı deneme fırsatı buldu. Eğitimlerin ikinci gününde ise veri girişinden katman oluşturma ve OSM (OpenStreetMap) verilerinin indirilmesine kadar geniş bir yelpazede uygulamalar yapıldı. Arazide veri girişi ve veri seçimi gibi pratikler, katılımcıların kentsel planlama süreçlerindeki teknik becerilerini artırmayı hedefledi.

Toplantıların sonunda, katılımcılara Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda başarılarını belgeleyen sertifikalar takdim edildi. - DÜZCE