Düzce\'de Cumhuriyet Korosu Coşkusu

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Düzce'de Fatih Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Korosu, Cumhuriyet Güneşi marşını seslendirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlanırken, Düzce Fatih Ortaokulu öğrencileri de okul bahçesinde Cumhuriyet Korosu kurdu. Ay-yıldızlı tişörtler giyerek okul bahçesine çıkan öğrenciler, Cumhuriyet Güneşi marşını seslendirdi. Öğrenciler çeşitli kareografiler ile koroyu desteklerken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE