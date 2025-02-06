Düzce'de Deprem Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Düzce'de Deprem Çalıştayı Gerçekleşti

Düzce\'de Deprem Çalıştayı Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen deprem çalıştayı, afet risklerinin azaltılması ve yapı güvenliğinin artırılması konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kriz anında değil, öncesinde tedbir almanın gerekliliğini vurguladı.

06.02.2025 17:24  Güncelleme: 17:27
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, çalıştayda yaptığı konuşmada "Riskleri en aza indirebilmek için sadece kriz anında değil, öncesinde de tedbir almak önemli" dedi.

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Düzce Deprem Çalıştayı" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, il protokol üyeleri, akademisyenler, arama kurtarma toplulukları katıldı.

Afetlerden ders çıkartmalıyız

Vali Selçuk Aslan; doğal afetlere karşı ilmin ışığında yürümenin zorunlu olduğunu dile getirerek afetlerden dersler çıkarıp tecrübe biriktirmenin çok değerli olduğunu belirtti. Kamu yönetiminde kriz yönetimi kavramının risk yönetimi kavramına dönüştüğüne işaret eden Selçuk Aslan, Düzce'de de bu algı içinde olduklarını, afet risklerini ortadan kaldırmak için birçok eylem icra ettiklerini ve Düzce'yi afetlere daha dirençli kılma noktasında çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Tedbir almak önemli"

Rektör Nedim Sözbir, depremlerin sadece doğal afet olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek ekonomik, sosyal ve kent planlaması gibi birçok faktörü etkileyen bir mesele olduğunun altını çizdi. Deprem konusunda kriz yönetiminin de önemine değinen Sözbir, yapı güvenliğinin artırılması, afet yönetim sürecinin güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının da zorunlu olduğunu vurguladı. Riskleri en aza indirebilmek için sadece kriz anında değil, öncesinde de tedbir almanın gerekliliğini dillendiren Sözbir, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.

"Deprem gerçeği, bilim ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmayı zorunlu kılıyor"

AFAD Düzce Müdürü Ali Kartal, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde bir araya geldiklerini belirterek, çalıştayın afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirebilmek ve bilimsel çözüm yolları üretmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, bu çalıştayların amacının sadece anma olmadığını, geleceğe dönük dersler çıkarma ve gerekli hazırlıkları yapma noktasında fırsat sunduğunu ifade etti.

Ufuk açıcı oturumlar

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın oturumlar bölümüne geçildi. Birinci oturumun ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan "Mühendislik Yapılarında Yapı Sağlığı İzleme" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan yapı sağlığı izleme sistemi hakkında bilgi verdi.

İlk oturumun diğer konuşmacısı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu, "Betonun Küllerinden Doğuşu: İnşaat Yıkıntı Atıkları ile Sürdürülebilir Yapıların İnşası" konulu sunumunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu, inşaat yıkıntı atıkları ve geri dönüşümün önemi üzerinde durdu.

Çalıştayın ikinci oturumunda Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri ve Kuzeybatı Türkiye'de Deprem Tehlikesi" başlıklı sunumuyla programa katkı sağladı.

İkinci oturumun son konuşmacısı Retrofit Mühendislik Genel Müdürü Dr. Cemal Yılmaz ise "Deprem Performans Analizine Esas Saha ve Laboratuvar Testleri" sunumunda saha testleri ve uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Düzce Deprem Çalıştayı, Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan'ın kapanış konuşması ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Program kapsamında Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi (DARK) tanıtım standı kurarak gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Deprem Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

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