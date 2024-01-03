Düzce\'de Deprem Sonrası Yapılan Kırsal Afet Konutları Tamamlandı

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremin ardından TOKİ tarafından köylere yapılan kırsal afet konutlarında sona gelindi.

Düzce'de TOKİ tarafından yapımı devam eden kırsal afet konularında sona gelindi. 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremin ardından hasar alan evlerin yıkılmasının ardından yapılan binaları Düzce Valisi Selçuk Aslan inceledi. Çilimli'ye bağlı İshaklar ve merkeze bağlı Kaymakçı köyünde yapılan konutları inceleyen Vali Aslan, daha sonra köylüler ile bir araya gelerek talep, sorun, şikayet ve sıkıntıları dinledi. - DÜZCE