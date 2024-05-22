Düzce\'de depremde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar görüp yıkılan camilerin yerine yenisi yapılıyor. Çilimli ilçesinde Pırpır Köyü Caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Düzce'de depremde hasar görüp yakılan camilerin yerine yenilerinin yapım çalışması sürüyor. İl genelinde depremde ağır hasar görüp yıkılan 20. caminin temeli atıldı.

Pırpır Köyü Cami temel atma törenine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, kurum müdürleri ve köy halkı katıldı.

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, "23 Kasım 2022 tarihli Gölyaka merkezli depremde aldığı hasar nedeniyle yenilenmesi kararlaştırılan Çilimli ilçemiz Pırpır Köyü Camimizin temelini törenle attık. Depremde ağır hasar alıp yenilediğimiz 20.'ci camimize başladık. Düzce'mizin enerjisiyle Rabbim hepsini en kısa zamanda tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk ise "Cami; huzur yuvası, edep ve terbiye ocağı, ilim ve irfan dergahıdır. 23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar alan ve yıkım işlemi tamamlanan, yerine yeniden inşa edilecek Pırpır Köyü Caminin temelini attık. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza etsin. Temelini attığımız camimiz köyümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Yapılan duanın ardından caminin temeli atıldı. - DÜZCE