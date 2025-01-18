Düzce\'de Depremde Hasar Gören Orta Mahalle Camii Yeniden İbadete Açıldı

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören camilerden biri olan Orta Mahalle Cami, Valiliğin öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Orta Mahalle Cami açılış törenine protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleşen açılışta, caminin yeniden hizmete girmesi büyük bir sevinçle karşılandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, caminin yeniden açılmasının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk açılışta yaptığı konuşmada, "Bir cami inşa etmek, Allah'ın evini inşa etmektir; bu dünyada olduğu kadar ahirette de bir sadaka-i cariyedir. 23 Kasım Düzce Depremi'nde ağır hasar alan camilerimizden birini daha inşa etmenin ve ibadete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yıkılan 3 camimizden 2'sini devlet ve millet el birliğiyle yeniden inşa ettik. Üçüncü camimizi de kısa bir süre sonra ibadete açacağız. Depremin geride bıraktığı izleri ortadan kaldırarak gerek konut gerekse ibadethanelerimizi yeniden inşa ettik. Yüce Rabb'im, emek veren herkesten razı olsun. Cumayeri Orta Mahalle Camimiz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise, "23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen depremde hasar alan Orta Mahalle Camii'nin açılışını, Valimiz Selçuk Aslan ve protokol üyeleri ile birlikte yaptık. Camimizin yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeni inşa edilen Orta Mahalle Camii, bölge halkı için önemli bir ibadet yeri olarak yeniden hizmete girdi. - DÜZCE