Düzce'de Dere Yatakları Temizliği - Son Dakika
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Düzce'de Dere Yatakları Temizliği

Düzce\'de Dere Yatakları Temizliği

DSİ, 2024'te Düzce'de 100 yerleşim biriminde 120 km dere yatağı temizleyecek.

29.01.2025 13:25
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DÜZCE(İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Düzce Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 100 adet yerleşim biriminde yaklaşık 120 kilometre uzunluğunda dere yatağı temizleyerek tanzim etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Devlet Su İşleri (DSİ) 55. Şube Müdürlüğünde gerçekleştirdiği toplantıda 2024 yılında yapılan çalışmalar ve 2025 yılı planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı.

DSİ Şube Müdürü Deniz Yıldız çalışmalar ile ilgili şu bilgileri paylaştı "Düzce'de 2024 yılında dere ıslahları kapsamında 16 adet işte 25 yerleşim biriminde taşkın kontrol faaliyetleri devam etmekte. DSİ ile AFAD arasında düzenlenen risk azaltma faaliyetlerinde Düzce'de kullanılmak üzere 7 adet iş makinesi hizmete alınarak çalışmalara başlandı. İl genelinde idari imkanlar ile yapılan makinalı temizlik çalışmalarında 100 adet yerleşim biriminde yaklaşık 120 kilometre uzunluğunda dere yatağı temizlenerek tanzim edilmiştir. Yine idare imkanlarıyla bir milyon 100 bin metreküp kazı yapılmış ve 200 bin metreküp kazı malzemesi taşınmıştır. Dere yataklarında Taşkın Erken uyarı Sistemleri (TEUS) kapsamında Asar Suyu deresi, Küçük Melen Çayı ile Akçakoca Haciz deresinde otomatik ölçümleme istasyonu kurularak işletmeye alınmıştır. Boğaziçi Beldesi içerisinden geçen Gülle ve Yazlık derelerinin bir kısım ıslahı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Gölyaka ilçesi Taşlık köyü Domuz deresinin ıslahı yapılarak işletmeye alınmıştır. Düzce ili dereleri üzeri sanat yapılarının yapımı ve rehabilitasyonu işi kapsamında Uğur Suyu Deresi üzerinde 1 adet araç köprüsü yapıldı, yine aynı derede 2 adet regülatör, pompa binası, depo ile 3,5 kilometre uzunluğundaki isale hattı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Geçen yıl izinsiz açılmış 9 adet derin sondaj kuyusu tespit edilerek işlem yapıldı, 3 adet yeraltı suyu kuyusuna ruhsat verildi. Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde 410 hektar tarım arazisinin sulanması planlanan Yenivakıf göleti tamamlanarak hizmete açıldı."

Dere yatakları ve çevresinde çalışmaların 2025 yılında da devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Dere Yatakları Temizliği - Son Dakika

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