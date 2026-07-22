Kadın Emeği Merkezi\'nde yıl sonu sergisi açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen dikiş ve nakış kurslarının yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu.

Kadın Emeği Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren dikiş ve nakış kurslarının yıl sonu sergisi, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ile protokol üyelerinin eşleri katıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca emek, sabır ve özveriyle hazırladığı dikiş, nakış ve el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergilenen çalışmalar katılımcılardan ilgi gördü. Programın ardından heyet, Kadın Emeği Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin iş yerlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca İl Özel İdaresi bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakımevi'nde incelemelerde bulundu. Programda, üreten ve emeklerini ekonomik değere dönüştüren kursiyerler ile kadın girişimciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - DÜZCE