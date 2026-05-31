DÇGC bayramlaşma programı düzenlendi

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (DÇGC) tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, samimi atmosferde gerçekleştirildi.

23 Nisan Parkı içerisinde bulunan cemiyet merkezinde düzenlenen programa; Cemiyet Başkanı Mustafa Armutcu ve yönetimi ev sahipliği yaptı. Bayramlaşma programında cemiyet üyeleri, yerel yöneticiler ve davetliler bir araya gelerek Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaştı. Katılımcılar sohbet ederek bayram tebriğinde bulunurken, program sıcak ve dostane görüntülere sahne oldu.

Cemiyet Başkanı Mustafa Armutcu, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekerek, programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek,"Kurban Bayramı münasebetiyle Çalışan Gazeteciler Cemiyetimizin merkezinde bayramlaşma töreni düzenledik. Burada önemli misafirlerimizi ağırladık. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Meclisi Başkanvekili Av. Arb. Ali Dilber ise "Düzce'mizin Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin bayramlaşma programına iştirak ettik. Gerek yönetim, gerek üye gerekse de misafir seviyesindeki herkesin bayramını kutluyorum. Bu vesileyle cemiyetin nezdinde tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah tekrarını nasip etsin" şeklinde konuştu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, çalışan gazetecilere teşekkür ederek, "Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla Düzce'mizin sesi, kulağı basınımızı ziyaret ettik, bayramlaştık. Düzce'ye verdikleri hizmetlerden dolayı çalışan gazetecilere teşekkür ediyorum" dedi.

Bayramlaşma sohbet havasında devam etti. - DÜZCE