Düzce'de Geleneksel Engelsiz Yaşam Pikniği Coşkusu - Son Dakika
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Düzce'de Geleneksel Engelsiz Yaşam Pikniği Coşkusu

Düzce\'de Geleneksel Engelsiz Yaşam Pikniği Coşkusu

Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Engelsiz Yaşam Pikniği, özel bireyler ve ailelerinin yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Müziğin, yarışmaların ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gün sundu.

16.05.2025 18:59  Güncelleme: 19:04
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Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen "Engelsiz Yaşam Pikniği", bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen organizasyonda özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ev sahibi olduğu, Çocuk Üniversitesi, Bilim Merkezi ve ilgili kurum temsilcilerinin de destek verdiği 'Geleneksel Engelsiz Yaşam Pikniği' Gölyaka Kültür Park'ta düzenlendi. Özel bireyler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda müzik, yarışma, ikramlar ve hediyeler davetlilerle buluşturuldu.

"En güzel günlerde birlikte olalım"

Düzce Valisi Selçuk Aslan konuşmasında pikniğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sizlerin her hizmete kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir ortam inşa etme anlayışıyla bu hafta Engelliler Haftası da olması dolayısıyla farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Düzce Belediyemiz tarafından geleneksel hale getirilen Engelsiz Yaşam Pikniği ile ilimizin güzide turizm noktalarından biri, Gölyaka Kültür Park'ta buluştuk. İdaredeki temel anlayışımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; sevgi engel tanımaz diyerek tüm özel bireylerimizin eğitim, sağlık, ulaşım, kamusal hizmetlere erişim konularında yoğun bir gayret içinde çalışıyoruz. İnşallah güzel günler sizlerin olsun, o günlerde de bir arada oluruz. Bu organizasyonu geleneksel hale getiren Düzce Belediyemize, Başkanımız Faruk Özlü nezdinde tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum, iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, konuşmasında özel bireylerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen başta Düzce Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu özel günde sizler gibi özel insanlarla olmaktan çok bahtiyarım. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da konuşmasında Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün selamlarını ileterek, "Engelsiz yaşam pikniği kurumumuz ev sahipliğinde artık geleneksel hale getirildi. Bugün aramızda olamayan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sizlere selamlarını iletti. Hepiniz hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Düzce'de faaliyet gösteren özel eğitim okulu öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin katıldığı piknikte yarışma ve dans gösterileri düzenlenirken Kusursuz Kafe'nin çalışanları halk oyunu gösterileri ile büyük beğeni aldı. Organizasyonda ayrıca dondurma, şeker, patlamış mısır dağıtıldı, yüz boyama ve masa oyunları ile özel bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Geleneksel Engelsiz Yaşam Pikniği Coşkusu - Son Dakika

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