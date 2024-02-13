Düzce\'de Gençlerden Deneyap Atölyelerine Büyük İlgi

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve Düzce'de de hayata geçirilen Deneyap Atölyeleri'ne öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.
Düzce'de gençlerin teknolojiye olan merakının giderilmesi için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hayata geçirilen Deneyap Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Deneyap atölyesini okullarda öğrencilerle buluşturuyor.
Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Okullarımızda Deneyap atölyeleri tanıtımlarına başladık. Öğrencilerin ilgisi ve merakı bizleri daha da çok mutlu etti" dedi. - DÜZCE
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere BAE'ye gitti ve zirve öncesi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Erdoğan, zirvede ana konuşmacı olarak yer alacak ve diğer ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Yerel › Düzce'de Gençlerden Deneyap Atölyelerine Büyük İlgi - Son Dakika
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