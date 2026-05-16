Düzce\'de Gençlere Eğitici Etkinlikler

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında gençlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Düzenlenen programlarda gençler hem eğitici hem de geleneksel etkinliklerde buluştu. Gerçekleştirilen faaliyetlerde gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken, çeşitli etkinliklerle birlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi amaçlandı. Program kapsamında gençler, geleneksel oyunlar ve farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirirken aynı zamanda kültürel değerlerle buluşma fırsatı da yakaladı. Eğitici içeriklerin yer aldığı etkinliklerde gençlerin kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin farklı projelerle devam edeceğini belirtti. - DÜZCE