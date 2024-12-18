Düzce'de Gençlik Politika Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Gençlik Politika Çalıştayı Başladı

Düzce\'de Gençlik Politika Çalıştayı Başladı

Gençlerin görüşlerinin toplanacağı çalıştay, Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendi.

18.12.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde gençlerin görüşlerini doğrudan, politika sürecinde geliştirmek için başlattığı 'Gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları' Düzce'de de başladı.

Gençlerin ulusal politikaları şekillendirmesinde aktif katılım sağlamak ve görüşlerini doğrudan politika geliştirme sürecine dahil etmek amacı ile ülke genelinde gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları başlatıldı. Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalıştaya il genelinden bir çok lise ve üniversite öğrencileri katılım sağladı. Programda afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirmesi, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları ele alındı. Programda konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları Türkiye genelinde tüm illerde gerçekleştiriliyor. Bizde Düzce'de bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlgili kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinin de katılımı ile gençlerimizin fikirlerini ve görüşlerini bu çalıştay da ele alacağız. Burada gençlerin görüşlerine değer veren kurumlar müdürlük anlamında çalıştaya katıldı. Buradan toplanacak veriler Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza gönderilecek" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Gençlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Gençlik Politika Çalıştayı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:49:38. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Gençlik Politika Çalıştayı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.