Düzce'de İçme Suyu Projesi İncelemesi - Son Dakika
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Düzce'de İçme Suyu Projesi İncelemesi

Düzce\'de İçme Suyu Projesi İncelemesi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde içme suyu şebeke hattı çalışmaları devam ediyor. Vali ve vekiller inceledi.

14.10.2024 20:25
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Kiraztarla Köyünde yapımı süren içme suyu şebeke hattı çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ve protokol üyeleri birlikte Kiraztarla Köyü'nde yapımı süren içme suyu şebeke hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Su sorunlarının çözülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Selçuk Aslan, "Vatandaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz. Özel İdaremiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor. KÖYDES projeleriyle hızlı aksiyon alıyoruz. Su, hayatın kaynağıdır; iklim değişikliğiyle birlikte kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmalıyız" dedi.

Milletvekili Ayşe Keşir, "Çilimli Kiraztarla Köyü'nde çevre köylerin muhtarları ve hanım kardeşlerimizle sohbet ettik. Alt yapı işlerine öncelik verdiğimiz köylerimizin sosyal donatı alanları için de çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de İçme Suyu Projesi İncelemesi - Son Dakika

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