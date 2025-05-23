Düzce\'de Kadın ve Genç Çiftçilere Destek Projesi

Düzce'de kırsal kalkınmada kadın girişimciliği ve genç çiftçilerin güçlendirilmesini hedefleyen projenin çalıştayı iki günlük bir programla gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Düzce'de sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal kesimdeki kadınlar ve gençler için daha güçlü bir kırsal ekonominin desteklenmesi teknik işbirliği projesinin açılış etkinliği ve paydaş çalıştayı Düzce'de düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Proje ile zaten bahçesinin, tarlasının başında olan kadın üreticilere doğru bir şekilde rehberlik edebilmek; bunun yanında geleneksel tarım-hayvancılık ekonomisi içerisinden günden güne uzaklaşan gençlere de tarıma dayalı üretim sistemleri içerisinde teşvikte bulunmak çok anlamlı" ifadelerinde bulundu.

Daha bilinçli üretici

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, projenin özellikle kırsalda kadınlar ve gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik katkısını vurgulayarak, "Bu projede, kadınların ve gençlerin ekonomik açıdan güçlendirilmesi, özellikle kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir yer tutmaktadır" dedi. Çalıştayda kadınlar ve gençler başta olmak üzere, tüm paydaşlarla bir eğitim ihtiyaç analizi yaparak, eğitim programlarının içeriğinin bu doğrultuda şekillendirileceğini belirten Esra Uzun, böylece eğitimlerle daha bilinçli, daha yetkin ve daha donanımlı üreticiler oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Küçük katkılarla büyük başarılar

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise "Bu proje hem aile çiftçiliğini hem de gençlerin kalkınma süreçlerindeki yerini güçlendirerek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile doğrudan bir bağ kuruyor. Özellikle Düzce'de agroturizm, gastronomi ve arıcılık gibi alanlarda büyük bir potansiyel bulunuyor. Bu projeyle çok sektörlü ve katılımcı bir kırsal kalkınma anlayışını destekleyecek; küçük katkılarla büyük bir başarı hikayesi oluşabileceğine inanıyoruz" dedi.

Proje, kırsalda yaşayan kadınlar ve gençlerin ekonomik hayata daha aktif katılımını desteklemeyi ve Düzce'nin tarımsal ve kırsal turizm potansiyelini değerlendiren kapsayıcı bir kalkınma modeli geliştirmeyi hedefliyor. Projede, Düzce'ye özgü bir tarım ve kırsal kalkınma yol haritası hazırlanacak. Kadın ve genç girişimciler için agroturizm, pazarlama ve ürün işleme alanlarında kapasite geliştirme faaliyetleri; genç çiftçilere yönelik arıcılık eğitimleri ve teknik destek çalışmaları yürütülecek. Yol haritasının uygulanmasının yerel kurumlara devredilmesi, kadın kooperatiflerinin girişimcilik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve genç çiftçilerin arıcılık alanında sürdürülebilir iş modelleri oluşturmasıyla, projenin kalıcı etkiler oluşturması hedeflenmekte. - DÜZCE