Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
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Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Düzce\'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Düzce'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

10.11.2024 09:42
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Karadeniz ve Marmara Bölgelerinin riskli alanlarında, fındık başta olmak üzere birçok üründe ekonomik zarar eşiğini aşan yoğunluğa ulaşan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında Düzce'de de çalışmalar sürüyor.

Düzce'de kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Muhtarlar Derneği Başkanı Tacettin Kaval, teknik personelin ve muhtarların katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Düzce'nin kahverengi kokarca zararlısından bugüne kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Vali Yardımcısı Ömer Sağlam "Eğer etkili bir mücadele yapmazsak sonraki yıllarda ilimiz olumsuz etkilenebilir. Siz değerli muhtarlarımızı toplamamızın amacı burada konunun önemine değinerek köylerimizdeki üreticilerimize ulaşmanızı ve Kokarca Eylem Planını kurumlarımızın da iş birliği ile ilimizde kısa, orta ve uzun vadede yapılacak mücadele çalışmalarıyla uygulamak. Burada en önemli konu toplu halde mücadeleye katılmaktır" dedi.

Fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren ve son bir yılda sayısı hızla artan kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik hazırlanan Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planında yer alan tedbirlerin etkin uygulanması için tüm kurumlar işbirliği halinde çalışacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ömer Sağlam, Karadeniz, Marmara, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika

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