Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
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Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Düzce\'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele
12.06.2026 10:03
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Düzce'de 72 bin bina ilaçlandı, 7 bin 500 üreticiye ekipman dağıtıldı. Mücadele devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 72 bin metruk bina ilaçlanırken, 7 bin 500 üreticiye mücadele ekipmanları dağıtıldı.

Düzce'de tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ve 7 ilçede toplam 72 bin metruk bina ilaçlandı. Zararlının yayılımını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarla mücadelede önemli bir aşama kaydedildi. Mayıs ayında ise 7 bin 500 üreticiye bitki koruma ürünü, feromon, yapışkan tuzak ve koruyucu giyim desteği sağlandı. Dağıtılan ekipmanlarla üreticilerin zararlıya karşı daha etkin mücadele etmesi hedefleniyor. Yetkililer, özellikle bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındıkta verim ve kalite kaybını önlemek amacıyla fındık bahçelerindeki mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika

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