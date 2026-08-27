Düzce’de kentlilik bilinci bilimsel araştırmayla ölçülecek - Son Dakika
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Düzce’de kentlilik bilinci bilimsel araştırmayla ölçülecek

Düzce’de kentlilik bilinci bilimsel araştırmayla ölçülecek
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Düzce Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen projede, vatandaşların Düzce'ye yönelik aidiyet, sorumluluk, katılım ve farkındalık düzeyleri bilimsel yöntemlerle incelenecek. 12 ay sürecek araştırmanın sonunda kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik politika önerileri hazırlanacak.

Düzce Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi iş birliğiyle, kentlilik bilincinin bilimsel yöntemlerle araştırılması ve geliştirilmesine yönelik önemli bir proje hayata geçiriliyor.

"Göç Alan Kentlerde Kentlilik Bilinci: Düzce'de Kentlilik Bilincinin Araştırılması ve Geliştirilmesi" başlıklı proje kapsamında, farklı kültür ve kökenlerden vatandaşların Düzce'ye yönelik aidiyet, sorumluluk, katılım ve farkındalık düzeyleri bilimsel yöntemlerle incelenecek.

Düzce'nin kentlilik profili ortaya çıkarılacak

Gönüllülük esasına göre yürütülecek araştırmanın proje yürütücülüğünü Dr. Kübra Yüksel, proje koordinatörlüğünü ise Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay üstlenecek. Düzce Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi ise yürütücü kurumlar olarak projeye destek verecek. 29 Eylül 2026 ile 29 Eylül 2027 tarihleri arasında 12 ay boyunca sürdürülecek proje kapsamında elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda, Düzce'de kentlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik politika önerileri hazırlanacak.

"Bu kent hepimizin"

Düzce Kent Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede, kentlilik bilincinin yalnızca bir şehirde yaşamaktan ibaret olmadığı vurgulanarak; yaşanılan kente aidiyet duymak, sorumluluk almak, ortak yaşam kültürüne sahip çıkmak ve kentin geleceğine birlikte yön vermek olarak ele alındığı belirtildi.

Proje ile Düzce'de farklı kesimlerin kente ilişkin duygu, düşünce ve beklentilerinin bilimsel veriler ışığında ortaya konulması ve daha güçlü bir kentlilik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce’de kentlilik bilinci bilimsel araştırmayla ölçülecek - Son Dakika

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