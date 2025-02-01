Düzce'de Kırsal Kalkınma Projesi - Son Dakika
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Düzce'de Kırsal Kalkınma Projesi

Düzce\'de Kırsal Kalkınma Projesi

Kadınlar ve gençler için sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefleyen çalışma yapıldı.

01.02.2025 12:00
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal kesimdeki kadınlar ve gençler için daha güçlü bir kırsal ekonominin desteklenmesi kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Teknik İşbirliği Programı altında finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan Proje 'Düzce'de sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal kesimdeki kadınlar ve gençler için daha güçlü bir kırsal ekonominin desteklenmesi' kapsamında saha çalışması yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün faydalanıcı olduğu projenin bu ilk saha çalışma ziyaretine Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Sebahat Güven Batur, Düzce Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Aylin Özdemir Keleş ve davetliler katılım sağladı.

Bu kapsamda Proje sahalarından biri olarak seçilen Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine çalışma ziyareti yapıldı. İl Müdürü Esra Uzun kooperatifin genel durumu ve proje hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yaptı. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise FAO'nun ülke genelinde uyguladığı projeler hakkında ve Düzce'de uygulanacak yeni projenin alt faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Düzce Valisi Selçuk Aslan ise konuşmasında bu uluslararası teknik işbirliği projesinin Düzce tarımına ve kırsal kalkınma faaliyetlerine önemli bir değer katacağını ifade etti.

Saha çalışması kapsamında, diğer bir proje sahası olan Güven Köyü'nde ilgili idareciler ve uzman heyet potansiyel faydalanıcılar arasında olan genç tekniker arıcılar ile bir araya gelerek proje istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce ilinde ve FAO öz kaynaklarıyla finanse edilecek (180 bin ABD Doları) olan kırsal kalkınma odaklı bu Teknik İşbirliği Projesinin 2026 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Projede daha çeşitlendirilmiş ve güçlü bir kırsal ekonomi için eko-turizm ve arıcılık faaliyetlerinin seçilen sahalarda desteklenmesi suretiyle kırsal kesimdeki kadınlar ve gençler için istihdam imkanlarının iyileştirilmesi hedeflenmekte. Düzce ilinin zengin kırsal çevre ve doğal kaynak varlığından esinlenen projede tarım ve kırsal kalkınma faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için FAO'nun tüm dünyada başarıyla uyguladığı Uygulamalı Çiftçi Okulu, agroekoloji, sürdürülebilir ormancılık, kırsal girişimcilik, dijital tarım ve pazarlama gibi farklı politika araçlarının yerinde tatbiki sağlanarak yarınlar için daha güçlü iş fırsatlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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