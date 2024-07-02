Düzce'de Kobataj Bayramı Şölen Havasında Kutlandı

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Törenlere; Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Vali Selçuk Aslan ve beraberindekiler sahil güvenlik teknesi ile denize açıldı. Aslan, 1 Temmuz'un Türk denizciliğinin miladı olduğunu belirterek, "Asker ve sivil tüm denizcilik şehitlerimizin aziz hatıralarına hitaben bu çelengi Karadeniz'in sularına bırakıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah" diyerek çelengi Karadeniz'e bıraktı. Ardından ise etkinliklere geçildi.

Yarışmalar düzenlendi

Düzenlenen etkinliklerde yüzme,kayık kürek çekme, halat çekme yarışmaları ile yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları yapıldı. Yarışmalara 68 yarışmacı katıldı.

Yüzmede kızlarda Eylül Berna Gündoğdu ve Sevda Gül, erkeklerde Batuhan Serhat Geçti, Celal Semih Yanmaz, Eren Sami ve Erol Yılmaz birinci oldu. Tekli sandalda Cihan Yılmaz birinci olurken, 2'li, 3'lü ve 4'lü tekne yarışlarında Karaburun Gençlik birinci oldu. Halat çekme yarışmasını ise Beşyol Gençlik kazandı.

Vatandaşların en çok ilgisini çeken yarışma ise yağlı direğe tırmanma oldu. Onlarca kişi direğe tırmanarak bayrağı almaya çalışırken, Recep Sarımehmet 3'üncü denemesinde bayrağı alarak yarışmanın galibi oldu. Derece elde eden yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.