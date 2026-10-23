Düzce\'de koruyucu aile buluşmasında Elif Makas ailelere teşekkür etti

Aile Buluşması düzenlendi. Programa Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas da katıldı.

Düzce'de koruyucu aile hizmetlerinin değerlendirilmesi ve koruyucu aileler ile çocuklar arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Hizmeti" Değerlendirme Toplantısı ve Çocuk-Aile Buluşması, Düzce Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, koruyucu aile hizmetleri ele alınarak yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Koruyucu aileler ile çocukların bir araya gelerek kaynaşma fırsatı bulduğu programda Elif Makas, çocuklara sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamında büyüme imkanı sunan koruyucu ailelere teşekkür etti. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir aile ortamında yetişmelerinin öneminin vurgulandığı buluşma, koruyucu aile hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılmasına da katkı sağladı.