Düzce'de Millet Bahçesi-2 Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Millet Bahçesi-2 Projesi 2025'te Başlıyor

Düzce\'de Millet Bahçesi-2 Projesi 2025\'te Başlıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde eski stadyum alanında inşa edilecek Millet Bahçesi-2 projesinin 2025 yılında inşaatına başlanacak. Proje, 48 bin 600 metrekarelik alanda geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılar içerecek.

18.12.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde eski stadyum alanı üzerinde inşa edilecek Millet Bahçesi-2 projesi için 2025 yılında inşaat çalışmaları başlayacak.

Düzce, 2025 yılında önemli bir projeye daha kavuşuyor. Başkan Faruk Özlü'nün öncülüğünde, şehrin kalbine inşa edilecek olan Millet Bahçesi-2 projesi için çalışmalar hız kazandı. Kültür Mahallesi'ndeki eski stadyum ve çevresini kapsayan 48 bin 600 metrekarelik dev bir alanda hayat bulacak proje, şehir merkezinin en büyük yeşil alanı olacak.

Başkan Özlü, Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Barış Bayrak, İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın ile birlikte Beltaş Genel Müdürü Üzeyir Yiğit'in katılımıyla bir toplantı düzenleyerek, Millet Bahçesi-2 projesinin detaylarını değerlendirdi. Projenin yapım aşamasında gerçekleştirilecek imalatlar ve yol haritasının görüşüldüğü toplantıda, görev dağılımları yapılarak 2025 yılında ilk kazmanın vurulması kararlaştırıldı. Projede 370 metrekarelik Millet Kıraathanesi, 4 adet 22 metrekarelik büfe ve 500 metrekarelik açık afet toplanma alanı yer alacak. Proje alanı içerisindeki mevcut stadyum alanı ise çim etkinlik alanı ve çim amfi olarak kullanılacak.

Projede çocuklar için çeşitli oyun alanları ve vatandaşların dinlenebileceği geniş yeşil alanlar da yer alacak. Millet Bahçesi-2'nin en önemli yeniliklerinden biri ise Yeşil Yol olacak. Bu yaya yolu, şehrin iki büyük yeşil alanını birbirine bağlayacak.

Projede anıt eser yapısı da yer alacak

Millet Bahçesi-2 projesinin bir diğer dikkat çekici bileşeni ise, 5 bin 500 metrekarelik anıt eser yapısı olacak. Bodrum, zemin kat ve 1. kat olarak inşa edilecek bu yapı, şehre estetik bir katkı sağlarken aynı zamanda kültürel ve tarihi bir değer taşıyacak.

Düzce'nin geleceğine önemli katkılar sunacak proje için Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 25 milyon TL hibe desteği alınırken altyapı çalışmalarına yeni yıl ile birlikte başlanması ve proje içerisindeki yeşil alanların ve sosyal donatıların hızla tamamlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Faruk Özlü, İnşaat, Kültür, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Millet Bahçesi-2 Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Millet Bahçesi-2 Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.