Düzce\'de Okulda Boğulan Çocuğun Cenazesi Törenle Uğurlandı

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Düzce'de okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu boğulan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Düzce'de okulda yediği sandviçin yemek borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden Eftelya Kaymak'ın cenaze töreni düzenlendi. Ağa Mahallesi'nde bulunan Yeşil Cami'de gerçekleştirilen programa Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Namaz öncesinde açıklamalarda bulunan Müftü Aydın, "Vefat haberini almamızın ardından herkesin gözyaşları döküldü. Hepimiz çok üzüldük. Bu acıya hepimiz ortak oluyoruz. Allah yavrumuzu cennetine eriştirsin" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı örtülen tabutun önünde kılınan cenaze namazının ardından Eftelya Kaymak'ın cansız bedeni şehir mezarlığında gözyaşları içerisinde defin edildi. - DÜZCE