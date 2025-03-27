Düzce\'de Otoyol ve D-100\'e Kamyon Girişi Yasaklandı

Düzce Valiliği, 28-30 Mart tarihleri arasında Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara kapalı olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatili süresinin aynı döneme rastlaması nedeniyle, Düzce sınırları içerisindeki şehirlerarası güzergahlarda trafik yoğunluğunun artmasının beklendiği bildirildi.

Açılamada "Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti yönünde, kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların arada kalan girişler dahil seyrine izin verilmemesine karar verildi. Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi. - DÜZCE