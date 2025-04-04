Düzce'de Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı

Düzce\'de Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Düzce'de sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, rehabilitasyonu ve toplatılması ile ilgili çalışmaları inceledi. Toplantıda, Düzce Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlar için yürüttüğü projeler masaya yatırıldı.

04.04.2025 15:01  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Düzce'de sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi rehabilitasyonu ve toplatılması ile ilgili çalışmaları inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karoğlu, Düzce'ye geldi. Karaloğlu, valilikte gerçekleştirilen toplantıda sahipsiz hayvanların refahına yönelik yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Düzce Belediyesi tarafından Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar ile il genelindeki çalışmalar aktarıldı.

Toplantı ile ilgili olarak AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Düzce'mizi ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ile birlikte, sahipsiz hayvanların refahına yönelik Düzce'de yürüttüğümüz çalışmaları masaya yatırdığımız kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışına karşı etkin ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla modernize ettiğimiz rehabilitasyon merkezimiz, bu alandaki kararlı adımlarımızın en somut örneklerinden biri oldu. Vatandaşlarımızın huzuru ve sokaktaki can dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk, sahipsiz hayvanlara yönelik Düzce'de yürütülen çalışmaların ele alındığı, son derece verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek "Artan hayvan popülasyonuna karşı çözüm üretmek amacıyla genişletilen modern rehabilitasyon merkezimiz de bu sürecin önemli bir parçası oldu. Hem vatandaşlarımız hem de can dostlarımız için daha yaşanabilir bir Düzce hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Toplantıya, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi, Münir Karaloğlu, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi

15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
21:59 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Gedson’a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?
21:37 Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi Beşiktaş 10 kişi kaldı Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
21:12 Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:19 Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 15:52:47. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement