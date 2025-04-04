Düzce\'de Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Düzce'de sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi rehabilitasyonu ve toplatılması ile ilgili çalışmaları inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karoğlu, Düzce'ye geldi. Karaloğlu, valilikte gerçekleştirilen toplantıda sahipsiz hayvanların refahına yönelik yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Düzce Belediyesi tarafından Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar ile il genelindeki çalışmalar aktarıldı.

Toplantı ile ilgili olarak AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Düzce'mizi ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ile birlikte, sahipsiz hayvanların refahına yönelik Düzce'de yürüttüğümüz çalışmaları masaya yatırdığımız kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışına karşı etkin ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla modernize ettiğimiz rehabilitasyon merkezimiz, bu alandaki kararlı adımlarımızın en somut örneklerinden biri oldu. Vatandaşlarımızın huzuru ve sokaktaki can dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk, sahipsiz hayvanlara yönelik Düzce'de yürütülen çalışmaların ele alındığı, son derece verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek "Artan hayvan popülasyonuna karşı çözüm üretmek amacıyla genişletilen modern rehabilitasyon merkezimiz de bu sürecin önemli bir parçası oldu. Hem vatandaşlarımız hem de can dostlarımız için daha yaşanabilir bir Düzce hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Toplantıya, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - DÜZCE